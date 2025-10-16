Il Real Madrid batte il Partizan all'esordio in EuroLeague per Theo Maledon con i Blancos

HQ

Il Real Madrid si è ripreso dalla sconfitta al primo turno contro la Virtus Bologna e ha aggiunto la terza vittoria consecutiva in EuroLeague, portandosi al secondo posto in classifica dietro lo Zalgiris. La partita di mercoledì contro il Partizan (93-86) alla Movistar Arena di Madrid è stata speciale per il debutto in EuroLeague del Real Madrid per Theo Maledon.

Maledon, 24enne playmaker francese dell'ASVEL, precedentemente in NBA G League (Oklahoma City Blue) e NBA (Phoenix Suns) è stato uno degli acquisti più desiderati per il Real Madrid e, dopo essersi ripreso da un infortunio durante la pre-stagione, ha finalmente fatto il suo debutto nel Real Madrid con successo: 16 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.

"È stato fantastico, è stato fantastico giocare davanti ai nostri tifosi, iniziare in casa. Ho sicuramente sentito l'amore che i fan ci hanno dato, quindi sono davvero grato per questo", ha detto Maledon.

"Conosco Maledon da quando era bambino perché ha l'età di mio figlio, e sono in nazionale insieme da molti anni", ha detto ad As, il nuovo allenatore del Real Madrid, l'ex compagno di squadra della Spagna Sergio Scariolo. "E mentre apprezzo la sua versatilità fisica per il ruolo di guardia tiratrice, se c'è un playmaker puro nel basket moderno nella sua fascia d'età, è Maledon."

Trey Lyles, canadese-americano e un altro veterano della NBA (Utah, Denver, San Antonio, Detroit e Sacramento) hanno aggiunto altri 17 punti. Il Madrid ha avuto il controllo totale della partita, 52-33 all'intervallo, anche se il club serbo è riuscito a ridurre la distanza a soli quattro nell'ultimo quarto.