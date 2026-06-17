Il Real Madrid chiede all'UEFA di imporre sanzioni disciplinari contro il Barcellona per il caso Negreira

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Il Real Madrid ha riaperto il "Caso Negreira", riguardante l'indagine sui pagamenti effettuati dal FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Federazione Reale Spagnola di Calcio (ora 80enne ed affetto dalla demenza), circa 8,4 milioni di euro effettuati tra il 2001 e il 2018.

I sospetti di frode sportiva, nel caso in cui il club avesse segretamente pagato uno dei capi degli arbitri in Spagna, hanno segnato il rapporto tra i club fin dall'esplosione del caso nel 2023, e ora il Real Madrid afferma di inviare una dichiarazione scritta all'UEFA, sostenendo che ci sono prove significative che rafforzano in modo conclusivo le indicazioni già note fin dall'inizio riguardo all'esistenza di una relazione prolungata, pagamenti opachi privi di qualsiasi giustificazione verificabile".

Il club sostiene che questi fatti costituiscono "un rischio sistemico di massima gravità per l'integrità delle competizioni, poiché rivelano l'esistenza di una struttura di influenza indebita sull'organo arbitrale, incompatibile con i principi essenziali di uguaglianza competitiva, neutralità, imparzialità e imprevedibilità dei risultati sportivi."

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aveva già annunciato, in una conferenza stampa lo scorso maggio, che il rapporto che avrebbero inviato all'UEFA era lungo oltre 500 pagine, e aveva descritto il caso Negreira come "il peggior caso di corruzione nella storia dello sport".

L'intenzione è che la UEFA riprenda il procedimento disciplinare precedentemente avviato, "adotti le misure disciplinari e riparative appropriate" contro il FC Barcellona, "indipendentemente dai procedimenti giudiziari in corso".