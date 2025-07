Il Real Madrid chiede il rinvio della partita d'esordio nella Liga a causa della compromissione della Coppa del Mondo per club Il Real Madrid chiede a LaLiga di posticipare la partita di debutto della Liga il 19 agosto contro l'Osasuna, spostandola al 29 ottobre.

HQ Il sovraccarico di lavoro dei calciatori, tenendo conto di tutte le competizioni nazionali e internazionali che i calciatori devono giocare con i loro club e nazioni, è stato oggetto di dibattito per anni, e soprattutto quest'anno, dato che la Coppa del Mondo per Club della FIFA sta terminando appena un mese prima dell'inizio della stagione 2025/26. Il Real Madrid è una delle quattro semifinaliste che potrebbero ancora giocare a calcio fino a domenica prossima, 13 luglio, se raggiungeranno la finale. Dopodiché, inizia una breve vacanza prima dell'allenamento per l'inizio de LaLiga, previsto per il fine settimana tra il 15 e il 19 agosto. La partita d'esordio del Real Madrid sarà lunedì 19 agosto contro l'Osasuna. Tuttavia, i club hanno formalmente chiesto oggi il rinvio della partita, suggerendo la data del 29 ottobre, come riportato da SER. Pertanto, i loro giocatori avrebbero una settimana in più di riposo prima della prima partita della stagione, che sarebbe contro il Real Oviedo il 24 agosto. Il Real Madrid afferma che l'Osasuna ha accettato il cambiamento, e ora dipende da LaLiga, guidata da Javier Tebas, noto per la sua apatia nei confronti del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, per approvare il cambiamento. Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock