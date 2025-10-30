Il Real Madrid chiede un grosso risarcimento alla UEFA: secondo quanto riferito 4.500 milioni di euro per la sentenza della Super League

HQ

Il Real Madrid sta cercando un grosso risarcimento dalla UEFA per i "danni subiti dal club" durante il tentativo, ora apparentemente fallito, di creare la "Super League", una competizione che rivaleggerebbe con la UEFA Champions League. Secondo il Real Madrid, la UEFA ha usato il suo potere dominante per vietare ai club di aderire alla Super League, o per estensione a qualsiasi altra competizione alternativa che andrebbe contro gli interessi della UEFA, l'organo di governo del calcio europeo che gestisce la Champions League, ex Coppa dei Campioni.

Nel dicembre 2023 il Real Madrid è stato sostenuto dalla Corte di giustizia europea, che ha stabilito che la UEFA stava adottando un comportamento illegale e anticoncorrenziale, minacciando di sanzionare i club che avrebbero aderito alla proposta Super League. La sentenza ha costretto la UEFA a cambiare le proprie politiche.

Un'altra sentenza favorevole al Real Madrid è stata emessa ieri dal Tribunale Provinciale di Madrid, Audiencia Provincial, respingendo i ricorsi presentati da UEFA, LaLiga e Federcalcio spagnola (RFEF) nel maggio 2024, che li hanno ordinati di interrompere la loro opposizione a una competizione europea parallela, stabilendo che stavano abusando della loro posizione dominante.

"La sentenza conferma che la UEFA ha gravemente violato il diritto della concorrenza dell'Unione Europea nel caso della Super League, in linea con la sentenza della CGUE, abusando della propria posizione dominante", ha dichiarato il club.

"Il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio globale e dei tifosi, chiedendo al contempo un risarcimento alla UEFA per i danni sostanziali che ha subito", ha dichiarato il club in un comunicato. Questo risarcimento al Real Madrid e all'A22 (la società che sostiene la Super League) potrebbe arrivare fino a 4.500 milioni di euro, secondo AS, tenendo conto dei danni causati, dei mancati profitti e dei danni alla reputazione causati.

La guerra tra Real Madrid e UEFA continuerà, con o senza Super League

Il Real Madrid afferma di lottare per "il bene del calcio", spingendo per riforme come "una governance più trasparente, la sostenibilità finanziaria, la protezione della salute dei giocatori e il miglioramento dell'esperienza dei tifosi, comprese le opzioni di visione gratuite e accessibili a livello globale". Nel frattempo, la UEFA, nella sua dichiarazione, afferma che continuerà a "salvaguardare l'unità del calcio europeo (...) costruita sul merito sportivo, sul libero accesso, sulla solidarietà e sulla protezione della piramide calcistica".

Pensi che la Super League (che è stata sostenuta da 12 club quando è stata annunciata nel 2021, ma tutti gli altri se ne sono andati, lasciando solo Real Madrid e Barcellona) ci sarà mai?