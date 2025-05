Il Real Madrid conferma l'uscita di Carlo Ancelotti

HQ

I rapporti e la copertura che circondano Real Madrid e il suo dilemma di coaching sono stati una svolta molto visibile degli eventi. Anche se Real Madrid non aveva rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, tutti coloro che avevano un po' di interesse per il mondo del calcio sapevano che Carlo Ancelotti era in uscita e che Xabi Alonso avrebbe lasciato Bayer Leverkusen per unirsi ai Blancos. Bene, ora almeno una parte di ciò è stato ufficialmente confermato.

In un comunicato del club, Real Madrid spiega di aver raggiunto un accordo per porre fine al periodo di Ancelotti alla guida della squadra. Dopo una grande carriera in più fasi a Real Madrid, che includeva tre Champions Leagues, tre Club World Cups, tre European Super Cups, due LaLiga titoli, due Copa del Rey trofei e due Spanish Super Cups, tutti in sei stagioni, Ancelotti è stato rilasciato per perseguire il suo prossimo passo di carriera alla guida della nazionale brasiliana.

Parlando dell'uscita di Ancelotti dalReal Madrid, il presidente Florentino Perez ha dichiarato: "Carlo Ancelotti farà per sempre parte della grande famiglia madridista. Ci sentiamo incredibilmente onorati di aver avuto la possibilità di godere di un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanto successo, ma che ha anche incarnato i valori del nostro club in modo esemplare".

Per celebrare la partenza di Ancelotti, il Santiago Bernabeu renderà omaggio all'allenatore italiano questo fine settimana, durante l'ultima partita casalinga della stagione della squadra contro Real Sociedad, partita che espellerà anche Luka Modric, poiché il centrocampista croato lascerà Real Madrid anche a fine stagione. Tuttavia, a differenza di Modric, Ancelotti non rimarrà in giro per il Club World Cup in estate...