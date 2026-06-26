Il Real Madrid conferma l'uscita di Dani Ceballos, che rinuncia a un anno di stipendio

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Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'uscita di Dani Ceballos, il centrocampista che lascerà il contratto un anno prima del suo attuale contratto, rinunciando all'ultimo anno di stipendio.

Ceballos, 29 anni, è arrivato al Real Madrid dal Real Betis nel 2017 e ha trascorso due anni all'Arsenal in prestito. Durante quel periodo ha vinto tre titoli di Champions League, nel 2018, 2022 e 2024, due titoli di Liga e una Coppa di Spagna, ma nonostante abbia giocato 215 partite, non è mai diventato titolare con nessuno degli allenatori con cui ha lavorato, tra cui Zinedine Zidane in due periodi e Carlo Ancelotti, anche se la sua importanza è cresciuta durante la sua ultima stagione con l'Ancelotti, fu nuovamente retrocesso dall'Arbeloa negli ultimi mesi al club.

Durante le sette stagioni in cui ha fatto parte della prima squadra, ha disputato 215 partite e vinto 16 titoli: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 2 campionati spagnoli, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole.

"Me ne vado con la tranquillità di aver dato tutto per questo distintivo, di aver difeso questi colori con orgoglio e con tutto il cuore, e con ricordi che mi accompagneranno per tutta la vita. Il Real Madrid farà sempre parte di me e ne sarò sempre grato", scrisse Ceballos in una lettera.

Il suo futuro è incerto: si vociferava che sarebbe tornato al club d'infanzia, il Betis, ma il club sivigliano difficilmente raggiungerà il suo stipendio con quello del Real Madrid, che secondo AS, secondo AS, sarebbe intorno ai 5 milioni.