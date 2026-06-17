Il Real Madrid conferma ufficialmente Bernardo Silva poche ore prima del debutto portoghese ai Mondiali

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È stato confermato il terzo acquisto ufficiale del Real Madrid in questa estate, dopo l'allenatore José Mourinho e il difensore spagnolo Marc Cucurella. "Il Real Madrid C. F. e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo affinché lui diventi giocatore del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028", si legge nella dichiarazione ufficiale del club rilasciata mercoledì mattina.

Siamo a conoscenza della firma di Silva da quasi una settimana, dopo che è stato riportato che Mourinho avesse richiesto il giocatore, che era free agent dopo nove anni al Manchester City. Il Real Madrid è intervenuto e ha "rubato" il centrocampista trentaduenne, che sembrava destinato all'Atlético de Madrid, dopo una precedente approssimazione del FC Barcelona. Esattamente la stessa strategia che hanno adottato con Marc Cucurella.

In effetti, il Real Madrid ha confermato lunedì l'acquisto di Cucurella, poche ore prima del debutto della Spagna ai Mondiali. Il Real Madrid ha ora confermato Silva poche ore prima del debutto del Portogallo ai Mondiali, contro la RDC alle 19:00 CEST, alle 18:00 BST. Coincidenza?

Il Real Madrid ha due nuovi giocatori segnalati da annunciare nei prossimi giorni, Ibrahima Konaté (che gioca nella nazionale francese) e Denzel Dumfries (che gioca nella nazionale olandese), entrambi hanno già debuttato nella competizione FIFA prima di diventare compagni di squadra nella difesa del Real Madrid.