Il Real Madrid conferma ufficialmente il quarto trasferimento dell'estate: terzino destro Denzel Dumfries

HQ

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'acquisto del giocatore olandese Denzel Dumfries. Più di un mese dopo che Fabrizio Romano lo riportava inizialmente, ancor prima delle elezioni presidenziali del Real Madrid, è stato fatto l'annuncio ufficiale: "Real Madrid C.F. e Inter Milano hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Denzel Dumfries, che sarà legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno, 2030". Secondo i rapporti, il Madrid pagherà 20 milioni di euro al club italiano.

Dumfries gioca per l'Inter dal 2021 e compenserà l'uscita del terzino destro Dani Carvajal. Ora spetta a Mourinho decidere chi sarà il titolare in quella posizione: Dumfries o Trent Alexander-Arnold.

Il club bianco ha ora confermato tutti e quattro gli acquisti segnalati per quest'estate: Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Si vocifera che ce ne saranno altri, probabilmente negoziati e annunciati dopo la fine del Mondiale tra esattamente due settimane, ma nonostante le notizie, il club ha ufficialmente negato due giorni fa di essere interessato ad ingaggiare il centrocampista Enzo Fernández dal Chelsea...