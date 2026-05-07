Il Real Madrid crolla: Fede Valverde va in ospedale dopo una discussione con Aurelien Tchouameni

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Proprio quando pensavamo che le cose nello spogliatoio del Real Madrid non potessero andare peggio, riceviamo la notizia di una discussione accesa tra Aurelien Tchouameni e Fede Valverde, che si è trasformata in una rissa... e Valverde dovette andare in ospedale. Secondo fonti del club riferite a più testate, il giocatore francese e argentino hanno litigato mercoledì durante l'allenamento.

Lungi dal fare pace, i giocatori hanno avuto una seconda discussione giovedì, che si è conclusa con Tchouameni che ha spinto Valverde contro un tavolo. Valverde dovette andare in ospedale, con un taglio che doveva essere curato con punti di sutura. Il taglio non è stato grave e l'infortunio è stato accidentale, ma dimostra quanto siano peggiorati i rapporti tra molti giocatori del Real Madrid.

L'incidente tra Valverde e Tchouameni segue uno schiaffo di Antonio Rudiger contro Álvaro Carreras, avvenuto tre mesi fa ma ora noto, oltre a diverse segnalazioni di litigi che coinvolgono Vinícius, Mbappé, Bellingham, Asencio e parte dello staff, oltre all'allenatore Álvaro Arbeloa stesso, che a quanto pare non si parla con alcuni giocatori.

Tra soli tre giorni, il Real Madrid affronterà il FC Barcelona in un Clásico dove potrebbe perdere la Liga se non vince a Barcellona. Nel breve termine, Mourinho potrebbe arrivare come nuovo allenatore... ma ha molti requisiti, incluso eliminare almeno sette giocatori.