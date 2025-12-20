Il Real Madrid è ancora una volta la squadra sportiva non americana più preziosa al mondo

HQ

Forbes ha pubblicato la solita lista delle squadre sportive più preziose al mondo e, come sorprende nessuno, è dominata da squadre NFL, con un po' di NBA nel mezzo. I Dallas Cowboys sono, di gran lunga, la squadra più preziosa della lista, con un valore di 13 miliardi di dollari. Sono stati la squadra più preziosa ogni anno dal 2016, seguiti dalla squadra NBA Golden State Warriors (11 miliardi), ma per la prima volta quest'anno, i Los Angeles Rams (10,5 miliardi di dollari), i New York Giants (10,1 miliardi di dollari) e i Los Angeles Lakers (10 miliardi di dollari) si uniscono al club dei dieci miliardi.

Dovresti scendere fino al 20° posto per trovare una squadra di football, o qualsiasi squadra diversa da una NBA, NFL o MLB americana. Il Real Madrid è 20° con 6,75 miliardi di dollari, il Manchester United è 24° con 6,6 miliardi di dollari, il FC Barcelona è 42° con 5,65 miliardi e il Liverpool è 48° con 5,4 miliardi di dollari. Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono stati inseriti nella lista del 2024, ma sono stati eliminati nel 2025.

La top 50 ha anche due squadre di F1: Ferrari (26) a 6,5 miliardi di dollari e Mercedes (34) a 6 miliardi di dollari. In totale, 30 squadre NFL, 12 NBA, 2 squadre MLB, 2 squadre di LaLiga, 2 squadre di Premier League e 2 squadre di Formula 1. Secondo Forbes, queste 50 squadre valgono più di 353 miliardi di dollari, un aumento del 22% rispetto al 2024 e più del doppio rispetto a quattro anni fa, attribuendo l'aumento delle tariffe sui diritti media.