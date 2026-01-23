Il Real Madrid è impegnato con la NBA Europe, pagherebbe 500-1000 milioni di euro per aderire

HQ

Il Real Madrid mantiene il suo impegno nel nuovo progetto NBA Europe e, secondo l'emittente spagnola AS, non esiterà a lasciare l'Euroleague, attualmente la più grande competizione europea di club di basket (che il Real Madrid, uno dei suoi membri fondatori, ha vinto un record di 11 volte, l'ultima nel 2023) per unirsi al progetto NBA previsto, previsto per iniziare nella stagione 2027/28.

Il Real Madrid "sarà la figura di riferimento di questo progetto se nulla dovesse andare storto; e sembra sempre più improbabile che qualcosa vada storto", secondo AS, e farà un grande investimento, tra i 500 e i 1.000 milioni di euro secondo Bloomberg, per conquistare uno dei 12 posti fissi nella nuova lega. Gli altri quattro posti saranno riservati a club outsider che possono qualificarsi vincendo la FIBA Champions League e la seconda FIBA Eurocup, ma non alle squadre che restano in Euroleague.

Tra i fedeli all'Eurolega c'è il rivale più grande del Madrid, il FC Barcelona, che ha firmato un prorogamento dell'accordo con l'Eurolega che dura fino al 2036. Non è irreversibile: le squadre di Eurolega hanno una clausola di uscita di 10 milioni di euro, quindi se in futuro NBA Europe sembrasse più interessante di Euroleague, dovrebbero pagare 10 milioni all'Eurolega per uscire.

ASVEL è un'altra squadra che dovrebbe lasciare l'Eurolega e entrerà nella FIBA Champions League la prossima stagione, sperando di guadagnarsi un posto in NBA Europe grazie ai meriti sportivi.

Sembra che NBA Europe sarà composta principalmente da nuove franchigie create in città come Parigi (stanno cercando di far costruire al PSG una squadra di basket), Manchester (anche se né il Man United né il Man City hanno mostrato interesse), Londra, Atene, Istanbul (con il Galatasaray che forse si unirà alla lega con Fenerbahçe ed Efes che resteranno in Euroleague, così come Monaco, Berlino, Milano e Lione.

Pensi che il progetto NBA Europe avrà successo?