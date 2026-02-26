Il Real Madrid espelle un tifoso che aveva fatto un saluto nazista al Bernabéu

HQ

La gara di ritorno della partita Real Madrid vs. Benfica si è svolta per lo più senza incidenti. Il Madrid ha vinto 2-1, con gol di Tchouaméni e Vinícius, per un 3-1 globale, e raggiunge gli ottavi di finale di Champions League, lasciando alle spalle le difficoltà della sconfitta per 4-2 del mese prima. Senza Prestianni in campo e Mourinho in panchina, non ci sono stati ulteriori alterchi e il destino del giocatore del Benfica che avrebbe chiamato Vinícius "scimmia" è nelle mani dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplinare UEFA.

Tuttavia, il club dovette intervenire quando le telecamere televisive ripresero uno spettatore mentre faceva un saluto nazista nella tribuna di animazione del Bernabéu, pochi istanti prima dell'inizio della partita. "Il Real Madrid C. F. annuncia di aver urgentemente richiesto al Comitato Disciplinare del club di avviare una procedura di espulsione immediata per il socio che è stato sorpreso dalle telecamere mentre eseguiva il saluto nazista nell'area dove si trova la tribuna dell'animazione", ha detto il club. Il membro è stato espulso dal personale di sicurezza dello stadio.

"Il Real Madrid condanna questo tipo di gesto ed espressione che incita alla violenza e all'odio nello sport e nella società", hanno aggiunto.