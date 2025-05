Il Real Madrid femminile perde la sua prima leggenda contro il Paris Saint-Germain

HQ

La squadra del Real Madrid perde la sua prima leggenda nella squadra femminile. Olga Carmona ha annunciato la sua uscita dal Real Madrid. Si unirà al Paris Saint-Germain, ponendo fine al suo mandato quinquennale nel club bianco, una corsa senza trofei, ma in cui il club ha mostrato un'enorme crescita. Carmona, classe 2000, ha debuttato professionalmente nel 2017 a Siviglia e nel 2020 è passata al Real Madrid, di cui è stata capitana.

Con la squadra internazionale ha vinto la Nations League 2024 e, naturalmente, la Coppa del Mondo 2023, dove ha segnato il gol della vittoria contro l'Inghilterra.

Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto per tutto ciò che ha contribuito al nostro club e per aver sempre rappresentato i valori del Real Madrid. Pertanto, rimarrà nel cuore dei tifosi del Real Madrid come una delle figure più emblematiche della nostra storia".

Il Real Madrid femminile, fondato nel 2020 dopo l'acquisto del CD Tacón, è cresciuto molto negli ultimi anni, ma è ancora molto lontano dall'FC Barcelona, la squadra di calcio femminile più dominante d'Europa. Di recente, il Real Madrid ha vinto il primo Clásico contro il Barcellona... dopo aver perso le diciassette partite precedenti. Nella Liga F, il Real Madrid finisce sempre secondo, ma il divario si accorcia ogni anno (la scorsa stagione il Barcellona ha chiuso con 84 punti e il Madrid con 76 punti).

Carmona lascia il Real Madrid e si unisce al Paris Saint-Germain, che si trova in una posizione simile: la seconda squadra femminile più forte di Francia, ma ben al di sotto dell'altra squadra di calcio femminile più dominante d'Europa, l'Olympique Lyon.