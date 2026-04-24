Il Real Madrid giocherà partite di Eurolega con l'Hapoel Tel Aviv davanti a un pubblico, ma con capienza limitata

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Il Real Madrid ha deciso di giocare le prossime partite di Eurolega contro l'Hapoel Tel Aviv davanti a un pubblico, ma ha limitato la capacità per ridurre il rischio di potenziali scontri tra tifosi locali e tifosi israeliani. Solo i possessori di abbonamenti stagionali e i clienti dell'Area VIP potranno partecipare alle partite.

"A seguito della riunione tenuta dalla Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l'Intolleranza nello Sport, la partita è stata dichiarata evento di rischio medio. Il Real Madrid aderisce alla raccomandazione fatta dalla Polizia Nazionale durante la riunione di questa mattina presso la Delegazione Governativa della Spagna a Madrid e ne limiterà la capacità", ha dichiarato il club.

Di solito, le partite di basket o altri sport contro squadre israeliane nei paesi europei si giocavano a porte chiuse, per evitare rivolte, quindi si rischiano con queste partite mercoledì 29 aprile e venerdì 1 maggio.

Il Real Madrid gioca contro l'Hapoel Tel Aviv nei playoff di Eurolega

Il Real Madrid ha concluso terzo in Eurolega e affronterà l'Hapoel Tel Aviv, sesto, nei play-off che inizieranno la prossima settimana, una serie di partite al meglio delle cinque partite per qualificarsi alle Final Four dell'Euroleague. Il Real Madrid ha il vantaggio del campo in casa, quindi giocherà la prima, seconda e, se necessario, quinta partita in casa.

L'Hapoel Tel Aviv giocherà la terza partita e, se necessario, la quarta, in casa, ma a causa della guerra attuale con l'Iran e del continuo genocidio contro la Palestina, non giocherà in Israele: il campo casalingo temporaneo dell'Hapoel in questa stagione è stata l'Arena 8888 di Sofia, Bulgaria (anche se, a causa di un errore amministrativo dell'Hapoel, giocheranno queste partite di play-off a Botevgrad, una città più piccola a un'ora da Sofia).

Altre due partite di Eurolega hanno dovuto spostare i loro campi di casa a causa della guerra: Maccabi Tel Avi e Dubai Basketball, nessuna delle due ha raggiunto i play-off.

Prima dei play-off di Eurolega, la partita finale di play-in tra Barcellona e Monaco si svolge stasera, venerdì, alle 19:30 CEST.