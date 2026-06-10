Il Real Madrid ha fatto un'offerta di 150 milioni di euro per Julián Álvarez, Atleti risponde con sarcasmo

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La situazione riguardante Julián Álvarez prese una piega bizzarra. Martedì pomeriggio, il Real Madrid ha inviato una dichiarazione, confermando che il giocatore che il presidente del club Florenino Pérez aveva lasciato intendere la settimana scorsa e che potrebbe diventare il nuovo "galáctico" per 150 milioni di euro, era in realtà il giocatore argentino dei loro vicini, l'Atlético de Madrid.

"Il Real Madrid C. F. annuncia che, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi oggi, ha fatto un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julián Álvarez", ha riportato il club bianco. "Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il Club Atlético de Madrid ha espresso la sua gratitudine per la proposta, fatta nell'ambito dei buoni rapporti tra i due club, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola di riducimento del giocatore."

L'Atlético de Madrid, tramite i social media, ha risposto con sarcasam, emoji di risata e un messaggio beffardo, dicendo "dovete aver confuso l'istruzione con la gratitudine, ma per non lasciare dubbi: non vi ringraziamo per nulla", che li hanno fatti ridere più del Barcellona, e che, dato il buon rapporto tra i loro presidenti, dovrebbero smettere di "rubare" giocatori dalla loro accademia.

È un tono simile a quello usato contro il FC Barcellona, quando il club catalano avrebbe fatto un'offerta di 100 milioni di euro ad Álvarez, con l'Atleti che negava di aver ricevuto un'offerta e affermava che il giocatore non era in vendita.

L'Atlético de Madrid ricorda che Julián Álvarez ha una clausola di svincolazione di 500 milioni di euro, che lo protegge da qualsiasi club nel mondo, e tutto ciò sottolinea che il giocatore argentino rimarrà all'Atleti la prossima stagione...