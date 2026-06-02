Il Real Madrid ha raggiunto un accordo verbale con Konaté: l'ex difensore del Liverpool arriverà dopo le elezioni

HQ

Il Real Madrid è attualmente immerso nel processo elettorale, ma se le previsioni si avverassero e Florentino Pérez continuerà a essere presidente, Ibrahima Konaté sarà il primo nuovo acquisto dell'estate, dopo che il difensore francese ha deciso di non firmare un nuovo contratto con il Liverpool. Martedì, secondo El Chiringuito e Fabrizio Romano, è stato riportato che Konaté firmerà un contratto quadriennale.

Konaté era già un obiettivo del Real Madrid la scorsa stagione, e alcuni hanno riferito che il club spagnolo aveva perso interesse per il giocatore dopo la stagione disastrosa del Liverpool. Tuttavia, quando Konaté decise di non continuare con il Liverpool, il Real Madrid rinnovò il suo interesse poiché sarebbe stato significativamente più economico.

In ogni caso, Konaté sarebbe uno degli almeno tre nuovi difensori che il club cercherebbe di ingaggiare quest'estate, secondo AS, per compensare le uscite (Carvajal e Alaba stanno lasciando il club) e gli infortuni prolungati (Militao e Mendy), e la sua esperienza con Mbappé nella nazionale francese lo rende ideale per il Real Madrid.