Il Real Madrid ha sfortuna nel calendario con meno di 72 ore di riposo tra le prossime partite

HQ

I calendari per il prossimo turno della Coppa di Spagna, o Copa del Rey, sono stati annunciati, e il Real Madrid avrà una lunga serie di partite dopo la qualificazione alla finale della Supercoppa contro il Barcellona, che si giocherà domenica 11 gennaio alle 20:00 CET, 19:00 GMT, in Arabia Saudita.

Dopo la partita (che non può avere tempo di recupero, nel caso in cui si concluda in pareggio si scatenerà direttamente ai rigori), il Real Madrid è programmato per affrontare l'Albacete negli ottavi di finale della Copa del Rey mercoledì 14 gennaio alle 21:00 CET, 20:00 GMT. Questo significa che avranno poco meno di 72 ore di riposo tra una partita e l'altra (circa 71 ore), raccomandazione della FIFA per proteggere la salute dei giocatori e garantire un buon recupero... Anche se non esiste una regola ufficiale.

La situazione peggiorerà per la prossima partita, una partita di LaLiga contro il Levante, che si giocherà sabato 17 gennaio alle 14:00 CET, alle 13:00 GMT. Questo significa che saranno 63 ore (o meno se la partita di Copa termina con tempo supplementare) tra una partita e l'altra. Ma guardando al futuro, c'è pochissimo spazio, dato che i Los Blancos continueranno a disputare partite ogni 3 o 4 giorni, contando le due restanti partite di Champions League il 20 e 28 gennaio...

Ottavi di finale della Coppa di Spagna:



Real Sociedad - Osasuna: martedì 13 gennaio, 21:00 CET



Cultural Leonesa - Athletic Club: martedì 13 gennaio, 21:00 CET



Deportivo vs. Atlético Madrid: martedì 13 gennaio, 21:00 CET



Real Betis vs. Elche: mercoledì 14 gennaio, 21:00 CET



Alavés vs. Rayo Vallecano: mercoledì 14 gennaio, 21:00 CET



Albacete vs. Real Madrid: mercoledì 14 gennaio, 21:00 CET



Burgos vs. Valencia: giovedì 15 gennaio, 21:00 CET



Corse contro Barcellona: giovedì 15 gennaio, 21:00 CET

