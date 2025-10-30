Il Real Madrid ingaggierà un veterano dell'NBA per correggere l'inizio irregolare della stagione

HQ

La pallacanestro del Real Madrid non ha avuto un buon inizio di stagione: solo 3 vittorie, con 4 sconfitte in Eurolega. È andata un po' meglio nella Liga ACB spagnola, con 3 vittorie e 1 sconfitta, ma nel complesso la squadra allenata dall'ex allenatore spagnolo Sergio Scariolo ha difficoltà a vincere come ospite. Il club ha reagito e ingaggierà un nuovo centro, con una lunga carriera in NBA: Alex Len.

Secondo quanto riferito, questo enorme ucraino di 32 anni (2,13 m, 7 piedi di altezza) sta per firmare per il White Club. Len ha giocato la maggior parte della sua carriera professionale in NBA, dove è stato la quinta scelta assoluta nel draft 2013 dei Phoenix Suns. Di recente ha giocato mezza stagione ai Los Angeles Lakers, collezionando solo 10 presenze.

Dopo aver firmato come free agent per i New York Knicks, ma in seguito rinunciato dalla franchigia, è in grado di firmare con il Real Madrid, cosa che deve ancora essere annunciata ufficialmente, ma riportata da più fonti. A Madrid rafforzerà una posizione indebolita dall'uscita di Vincent Poirier all'Efes e Bruno Fernando.

Il Real Madrid affronta il Fenerbahçe stasera, giovedì alle 21:00 CET, nell'ambito del turno 8 di Eurolega.