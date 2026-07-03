Il Real Madrid invia una dichiarazione ufficiale su Enzo Fernández, ma non quella che la maggior parte si aspettava

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Il Real Madrid ha chiuso la porta a Enzo Fernández: il club "non ha alcuna intenzione di portare avanti un'operazione del genere", come dichiarato in una dichiarazione inviata venerdì, per fermare i pettegolezzi secondo cui il centrocampista argentino del Chelsea sarebbe stato preso di mira come trasferimento quest'estate.

"Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse negli ultimi giorni riguardo a un presunto interesse del Real Madrid C. F. per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera dichiarare di non aver fatto alcuno sforzo, né diretto né indirettamente, per ingaggiare il suddetto giocatore e, inoltre, non ha intenzione di portare avanti tale operazione", hanno dichiarato, esprimendo il loro "massimo rispetto per Enzo Fernández, un grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute".

Nelle ultime settimane, molti media hanno detto che era quasi certo che il Real Madrid avrebbe firmato il giocatore. Il club spagnolo ha ingaggiato Bernardo Silva come centrocampista, dopo aver lasciato il Manchester City, ma molti si aspettano che almeno tenteranno di ingaggiare un altro centrocampista di alto profilo, con i nomi di Rodri o Mateus Fernandes - recentemente ingaggiati dal Tottenham - anch'essi menzionati.

"Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e l'assenza di qualsiasi azione da parte del club, continuino a diffondere informazioni che non corrispondono alla realtà e servono solo a creare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e gli individui coinvolti."