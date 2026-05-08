Il Real Madrid multa Valverde e Tchouaméni con 500.000 euro per il loro incontro

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Il Real Madrid ha multato con 500.000 euro i giocatori Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni, dopo la rissa scoppiata negli spogliatoi giovedì, terminata con Valverde che cadeva, si è sbattuto la testa con un tavolo e finito in ospedale.

"Entrambi i giocatori sono comparsi oggi davanti all'investigatore assegnato al caso. Durante la loro apparizione, i giocatori hanno espresso il loro completo rimorso per quanto accaduto e si sono scusati a vicenda", si legge nella dichiarazione ufficiale del club.

"Hanno espresso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e entrambi si sono messi a disposizione del Real Madrid per accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna."

La fina da 500.000 euro non sarà accompagnata da una sanzione sportiva, il che significa che nessuno dei due sarà sospeso. Tuttavia, a Valverde è stato diagnosticato un trauma cranioencefalico e ha bisogno di riposo tra i 10 e i 14 giorni, quindi probabilmente non giocherà più per il Real Madrid in questa stagione... E alcuni si chiedono se tornerà la prossima stagione.

Esistevano diverse versioni di ciò che accadde. Valverde ha negato di aver colpito qualcuno o di essere stato colpito, e semplicemente è caduto, mentre fonti del club affermano che Tchouaméni lo ha colpito in faccia dopo che Valverde lo aveva accusato per tutto il giorno di essere il "leake" di informazioni riguardo a un'altra discussione del giorno precedente.