Il Real Madrid non riesce a raggiungere le Final Four di Eurolega per la prima volta in quattro anni Olympiacos e Fenerbahçe sono le prime squadre confermate per le Final Four di Eurolega.

HQ I playoff di Eurolega (quarti di finale) sono già stati completati per due squadre. E forse, come vuole la natura, la prima e la seconda squadra della stagione regolare (Olympiacos, 1°, e Fenerbahçe, 2°) sono state le prime ad assicurarsi la loro presenza alle Final Four, dopo aver eliminato le squadre che hanno partecipato attraverso i play-in: Paris Basketball (7°) e Real Madrid (8°). Questo segnerà la prima volta in quattro anni che il Real Madrid non ha raggiunto le final four (semifinali) della massima competizione europea di basket, vincendola per l'ultima volta nel 2023. Questo nonostante un buon sforzo del Madrid, con un primo quarto migliore che è stato sprecato in seguito, e il Madrid che ha chiuso a due punti dalla rimonta, 84-86. Le altre due finaliste potrebbero essere decise questo pomeriggio, tra Panathinaikos (3°) e Anadolu Efes (6°), con il Panathinaikos che ha vinto 2-1, e il Monaco (4°) contro il Barcellona (5°), con il Monaco in vantaggio per 2-1. Obatala-photography / Shutterstock