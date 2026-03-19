Il Real Madrid perde Courtois per un mese e mezzo, non giocherà contro il Bayern Monaco

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Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale di Champions League e la recente serie di vittorie ha dato alla squadra una spinta di fiducia per il resto della stagione, con la possibilità di lottare per la Liga ancora possibile. Tuttavia, si è verificato un grave contrattempo: il portiere Thibaut Courtois è infortunato e potrebbe essere fuori per il prossimo mese e mezzo, il che include aver perso entrambe le partite di Champions League contro il Bayern Monaco, una squadra che ha segnato dieci gol negli ottavi di finale contro l'Atalanta.

Il portiere belga è stato sostituito all'intervallo durante la partita di martedì scorso contro il Manchester City. Secondo AS, Courtois aveva già sentito una fitta durante il riscaldamento, i medici gli hanno dato il via libera per giocare, ma se n'è andato dopo i primi 45 minuti, e Andriy Lunin è entrato al suo posto.

Il portiere ucraino, che ha giocato solo tre partite e mezza in questa stagione con il Madrid, dovrà prendere il suo posto, come ha fatto per gran parte della stagione 2023/24, inclusa l'ultima volta che hanno giocato contro il Bayern.

L'infortunio di Courtois e quante partite perderà

Dopo due giorni di esami e riposo, a Courtois è stata diagnosticata una lesione muscolare nel retto femorale del quadricipite destro. La maggior parte prevede che ci vorrà un mese e mezzo per riprendersi, quindi oltre alle due partite di Champions League, salterebbe cinque partite di LaLiga: il derby di domenica contro l'Atlético de Madrid e altre quattro ad aprile dopo la pausa internazionale.

A seconda della sua guarigione, potrebbe arrivare in tempo per eventuali semifinali di Champions League contro Liverpool o PSG il 28/29 aprile e il 5/6 maggio, oltre a un Clásico contro il Barça in LaLiga il 9 o 10 maggio.