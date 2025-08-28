Il Real Madrid prevede di ingaggiare gratuitamente questo difensore del Bayern Monaco il prossimo anno

HQ

Il Real Madrid sa di essere uno dei club più desiderati al mondo, quindi spesso mette in atto una strategia quando ingaggia nuovi giocatori: aspetta che finiscano il loro contratto e prendili gratis, invece di pagare milioni ai loro proprietari. Ci sono eccezioni, ovviamente, come assicurarsi il giovane difensore Dean Huijsen per 60 milioni di euro dal Bournemouth quest'estate, il difensore più costoso e anche il giocatore spagnolo più costoso mai ingaggiato dal Real Madrid.

Tuttavia, questo è il modo in cui hanno ingaggiato Trent Alexander-Arnold quest'anno e, più famoso, Kylian Mbappé l'anno scorso, in attesa che terminasse il suo contratto con il PSG. Anche se è successo più tardi del desiderato per Florentino Pérez, sta già dando i suoi frutti. Il club sta già pensando al futuro e uno dei suoi obiettivi per il prossimo anno sembra essere Dayot Upamecano, secondo il sito tedesco BILD.

Questo difensore centrale francese, 26 anni, termina il suo contratto con il Bayern Monaco nel giugno 2026, dove gioca dal 2021, firmando per 42.5 milioni di euro dal Lipsia. Il giocatore, che ha basato il suo stile di gioco su Sergio Ramos, ha fatto anche alcune presenze con la Francia, ma con il Bayern è uno dei giocatori chiave della solita formazione titolare. Secondo BILD, le trattative con il Bayern sono in sospeso, poiché gli è stato detto che il Real Madrid lo vede come un potenziale sostituto di Rudiger e un pezzo chiave nella difesa del Real Madrid con Alaba e Militao in dubbio per un rinnovo.