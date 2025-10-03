Il Real Madrid reagisce all'annuncio di Taylor Swift nella sua nuova canzone e l'Atleti risponde con uno slam
I tifosi del Real Madrid sono convinti che Taylor Swift sia una madridista dopo un riferimento inaspettato in Vita da showgirl.
Nel caso in cui vi siate nascosti in una grotta nelle ultime settimane, Taylor Swift ha pubblicato oggi un nuovo album, The Life of a Showgirl, che si affianca a un nuovo documentario che verrà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Le dodici canzoni del suo dodicesimo album presentano tutti i tipi di riferimenti, dall'Amleto di Shakespeare inThe Fate of Ophelia, a Elizabeth Taylor, un'attrice con cui Swift si identifica nell'omonima canzone, e un tributo a George Michael inFather Figure.
Uno dei riferimenti più inaspettati è stato un nome del Real Madrid nella canzone Wish List (stilizzata come Wi$h Li$t), che è diventata una delle canzoni più chiacchierate dell'album degli Swifties in quanto sembra rivelare il suo desiderio di sistemarsi e avere figli con Travis Kelce ("Have a couple kids, ha l'intero isolato che ti assomiglia", si legge in uno dei versi).
Nella canzone, Taylor canta dei diversi desideri che le persone possono avere, e uno di questi è un contratto con il Real Madrid: ("Vogliono tutto, vogliono un contratto con il Real Madrid").
Il Real Madrid reagisce all'inserimento di Taylor Swift nella lista dei desideri
Il riferimento non è passato inosservato al club spagnolo, che l'anno scorso ha prestato il suo stadio Santiago Bernabéu alla megastar del pop per due concerti a Madrid (in due dei pochi concerti che gli è stato permesso di fare allo stadio).
Il club ha pubblicato "Now playing: Taylor Swift - Wi$h Li$t (2025)", con una foto di Aurélien Tchouaméni con le cuffie. I commenti sono stati rapidamente riempiti di fan che hanno condiviso immagini false di Taylor che indossa una maglia del Real Madrid e hanno celebrato il fatto che Swift sia apparentemente una "madridista".
Anche l'Atlético de Madrid condivide la sua "Lista dei desideri"
I loro rivali, l'Atlético de Madrid, si sono uniti alla tendenza e hanno anche pubblicato la loro "lista dei desideri", mostrando Marcos Llorente e Pablo Barrios, due dei loro giocatori che sono stati convocati oggi nella nazionale spagnola per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo.
Il post è stato pubblicato solo nell'account inglese del club. L'Atlético de Madrid avrà tre dei suoi giocatori nelle prossime due partite con la Spagna (Barrios, Llorente e Álex Baena), mentre il Real Madrid avrà solo uno dei suoi giocatori in La Roja, Dean Huijsen (il capitano Dani Carvajal è infortunato).
Si è parlato molto della mancanza di giocatori del Real Madrid nella nazionale spagnola, e il Community Manager dell'Atlético de Madrid ha fatto un colpo intelligente al Real Madrid... tutto grazie a Taylor Swift.