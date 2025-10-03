Il Real Madrid reagisce all'annuncio di Taylor Swift nella sua nuova canzone e l'Atleti risponde con uno slam

HQ

Nel caso in cui vi siate nascosti in una grotta nelle ultime settimane, Taylor Swift ha pubblicato oggi un nuovo album, The Life of a Showgirl, che si affianca a un nuovo documentario che verrà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Le dodici canzoni del suo dodicesimo album presentano tutti i tipi di riferimenti, dall'Amleto di Shakespeare inThe Fate of Ophelia, a Elizabeth Taylor, un'attrice con cui Swift si identifica nell'omonima canzone, e un tributo a George Michael inFather Figure.

Uno dei riferimenti più inaspettati è stato un nome del Real Madrid nella canzone Wish List (stilizzata come Wi$h Li$t), che è diventata una delle canzoni più chiacchierate dell'album degli Swifties in quanto sembra rivelare il suo desiderio di sistemarsi e avere figli con Travis Kelce ("Have a couple kids, ha l'intero isolato che ti assomiglia", si legge in uno dei versi).

Nella canzone, Taylor canta dei diversi desideri che le persone possono avere, e uno di questi è un contratto con il Real Madrid: ("Vogliono tutto, vogliono un contratto con il Real Madrid").

Il Real Madrid reagisce all'inserimento di Taylor Swift nella lista dei desideri

Il riferimento non è passato inosservato al club spagnolo, che l'anno scorso ha prestato il suo stadio Santiago Bernabéu alla megastar del pop per due concerti a Madrid (in due dei pochi concerti che gli è stato permesso di fare allo stadio).

Il club ha pubblicato "Now playing: Taylor Swift - Wi$h Li$t (2025)", con una foto di Aurélien Tchouaméni con le cuffie. I commenti sono stati rapidamente riempiti di fan che hanno condiviso immagini false di Taylor che indossa una maglia del Real Madrid e hanno celebrato il fatto che Swift sia apparentemente una "madridista".

Anche l'Atlético de Madrid condivide la sua "Lista dei desideri"

I loro rivali, l'Atlético de Madrid, si sono uniti alla tendenza e hanno anche pubblicato la loro "lista dei desideri", mostrando Marcos Llorente e Pablo Barrios, due dei loro giocatori che sono stati convocati oggi nella nazionale spagnola per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo.

Il post è stato pubblicato solo nell'account inglese del club. L'Atlético de Madrid avrà tre dei suoi giocatori nelle prossime due partite con la Spagna (Barrios, Llorente e Álex Baena), mentre il Real Madrid avrà solo uno dei suoi giocatori in La Roja, Dean Huijsen (il capitano Dani Carvajal è infortunato).

Si è parlato molto della mancanza di giocatori del Real Madrid nella nazionale spagnola, e il Community Manager dell'Atlético de Madrid ha fatto un colpo intelligente al Real Madrid... tutto grazie a Taylor Swift.