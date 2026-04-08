Il Real Madrid riuscirà a ottenere una 'remontada' in trasferta contro il Bayern? Storicamente, non è mai successo...

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Il Real Madrid è stato sconfitto al Bernabéu dal Bayern Monaco, ma la squadra tedesca non ha concluso il gioco e, con un 2-1 dalla gara d'andata, ci sono ancora occasioni per il Madrid di rimonta: un remontada è possibile, e l'allenatore del Bayern Vincent Kompany ha ricordato che questo non è finito... Ma tutti i segnali indicano che non accadrà.

Il Real Madrid, ad esempio, non ha mai vinto una Champions League o un turno a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni quando stava perdendo dal primo turno e giocava il ritorno in trasferta. L'unico precedente simile risale alla defunta Coppa delle Coppe UEFA, quando affrontarono il Wacker Innsbruck nel 1971, secondo l'AS.

Nel frattempo, le statistiche del Bayern Monaco sono ancora più inquietanti per Arbeloa e i suoi uomini. La squadra tedesca ha perso solo una partita in Bundesliga in questa stagione, 1-2 contro l'Augsburg; e incredibilmente non ha perso di più di un gol da marzo 2024, una sconfitta per 0-2 contro il Borussia Dortmund, l'anno in cui il Bayer Leverkusen vinse la Bundesliga. L'unica eccezione è la Champions League, dove hanno perso 3-1 contro l'Arsenal nel novembre 2025.

Il Real Madrid avrà bisogno di più di un gol per vincere la prossima settimana all'Allianz Arena (a meno che non si ricorra ai rigori). Pensi che il Real Madrid abbia qualche possibilità di battere il Bayern Monaco all'Allianz Arena la prossima settimana? La prossima settimana, senza Tchouameni, ma con Militao, Bellingham titolare e Ferland Mendy che si prevede tornerà dall'infortunio, ci proveranno, probabilmente la loro ultima occasione per salvare la stagione.