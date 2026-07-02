Il Real Madrid si separa ufficialmente dall'allenatore di basket Sergio Scariolo dopo la prima stagione senza trofei dal 2011

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Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente la partenza dell'allenatore di basket Sergio Scariolo, dopo la prima stagione senza trofei dalla squadra dal 2011. "Real Madrid C. F. e Sergio Scariolo hanno concordato di mutuo accordo per porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra di basket", ha dichiarato il club. Ci sono state voci secondo cui il club bianco pagherà cinque milioni di euro di risarcimento a Scariolo per la rottura del contratto due anni prima.

Questa fu la seconda esperienza dell'allenatore italiano al Real Madrid, dopo il 1999-2002. È conosciuto soprattutto in Spagna per essere stato capo allenatore della nazionale spagnola in diverse esperienze, terminate lo scorso anno. Alla guida della squadra, ha vinto la medaglia d'argento olimpica a Londra 2012, la medaglia di bronzo a Rio 2016, la Coppa del Mondo 2019 e quattro titoli EuroBasket (2009, 2011, 2015 e 2022).

Durante la stagione 2025/26 ha registrato 58 vittorie e 28 sconfitte, ma ha perso tre finali. In un video sui social media, ha detto che "con umiltà e orgoglio posso dire che abbiamo raggiunto" l'obiettivo di riportare il Real Madrid al massimo livello della competizione europea, e la squadra ha subito molti infortuni nelle ultime parti della stagione.

Il Real Madrid decise di ingaggiare Pedro Martínez, allenatore del Valencia Basket, la squadra rivelazione dell'anno in Spagna: prima apparizione in una Final Four di EuroLeague, Supercoppa di Spagna (battendo il Real Madrid) e Campionato spagnolo (battendo il Barça). La partenza di Martínez per il Real Madrid ha suscitato indignazione nella squadra del Valencia...