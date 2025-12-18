Il Real Madrid sopravvive allo spavento e batte di poco il club di terza serie per raggiungere gli ottavi di finale della Copa del Rey

HQ

Il Real Madrid ha superato un altro spavento agli ottavi di finale della Copa del Rey, vincendo 3-2 contro il Talavera, squadra di terza serie, grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Nonostante il dominio, il possesso palla del 70% e 22 tiri, il Real Madrid è riuscito a segnare solo con un rigore di Kylian Mbappé, un autogol del giocatore del Talavera Manuel Farrando e successivamente un altro gol di Mbappé, un tiro morbido che è rimbalzato e rimbalzato dalle mani del portiere Jaime, che ha effettuato diverse parate importanti durante la partita.

Tuttavia, il Real Madrid ha abbassato l'intensità in una partita con molte rotazioni e, nonostante l'ingresso di Tchouaméni e Bellingham negli ultimi minuti, il centrocampo del Madrid ha perso palla e Talavera ha superato il Madrid per possesso e tiro... che hanno portato a due gol, all'80° e 91° minuto. L'ultima azione della partita è stata una grande parata del secondo portiere del Madrid, Andriy Lunin, che ha esasperato l'allenatore Xabi Alonso, che ha visto come la partita fosse quasi sfuggita loro.

Finora, la Coppa di Spagna ha offerto molte più partite equilibrate del solito tra club di massima serie e partite di seconda, terza e quarta divisione. Il giorno prima, il Barcellona aveva impiegato 75 minuti per segnare il primo gol nella vittoria per 2-0 contro Guadalajara.

In precedenza, mercoledì, l'Atlético de Madrid aveva vinto 3-2 contro l'Atlético Baleares. E il Villarreal, quarto in LaLiga, ha perso 2-1 contro il capolista della seconda divisione Real Racing Club de Santander ed è stato eliminato dalla coppa prima degli ottavi di finale.