Il Real Madrid sta preparando un contratto di un milione di euro per Felicia Schröder, che dovrebbe battere record nel calcio femminile

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Il Real Madrid vuole fare un grande colpo nel mercato dei trasferimenti del calcio femminile e si sta avvicinando all'ingaggio di Felicia Schröder, un'attaccante svedese di 19 anni che, nonostante la giovane epoca, è considerata una delle grandi promesse del calcio. Secondo AS, l'accordo tra Real Madrid e BK Häcken è "praticamente concluso", prima della firma.

Schröder ha debuttato nella squadra senior di Häcken a soli 16 anni, raggiungendo 30 gol in 26 partite di campionato nel 2025, vincendo la Damallsvenskan, ovvero il campionato svedese, oltre alla prima edizione della UEFA Women's Europa Cup nel 2025/26.

Daniel Kristofferson per SportBladet riporta anche che il Real Madrid è stata la squadra leader a ingaggiare la stella emergente, battendo il Chelsea, e che il club sperava di ottenere un contratto da record, rendendola la firma più costosa del calcio femminile (un record attualmente detenuto da Grace Geyoro, venduta dal PSG alle Lionesses del London City per 1,650 milioni di euro, £1,430 milioni).

Al Real Madrid, guidò l'attacco della squadra insieme a un'altra stella, Linda Caicedo, sperando un giorno di rubare una fetta della torta del Barcellona nel calcio femminile spagnolo.