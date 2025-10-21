Il Real Madrid subisce un'altra battuta d'arresto con il Bernabéu: l'Alta Corte di Madrid blocca la costruzione di nuovi parcheggi

HQ

Il Real Madrid ha ricevuto l'ordine dall'Alta Corte di Giustizia di Madrid (TSJM) di fermare i lavori del progetto di un nuovo parcheggio sotterraneo accanto allo stadio Santiago Bernabéu ricostruito, un lavoro svolto dal club con l'approvazione iniziale del consiglio comunale.

Tuttavia, un'associazione di vicini nelle vicinanze dello stadio, che si è anche lamentata dei livelli di rumore dei concerti ed è riuscita a fermare la celebrazione degli eventi musicali nello stadio, ha ora fatto appello per fermare la costruzione dei parcheggi sotterranei a causa del disturbo per i residenti locali, prima a causa dei lavori e poi a causa dell'elevato traffico nei giorni con eventi allo stadio. Già nel maggio 2024, l'alto consiglio comunale della città aveva annullato la concessione della città al Real Madrid per la costruzione dei parcheggi, ma sia la squadra di calcio che il consiglio comunale hanno presentato ricorso.

Più di un anno dopo, la giustizia respinge i ricorsi del club e della città di Madrid. Sostengono che il club non è riuscito a dire chiaramente in che modo questo lavoro sarebbe stato un beneficio per il pubblico, e invece l'unica parte che avrebbe beneficiato del lavoro è il Real Madrid C.F., un ente privato.

La squadra di calcio e il sindaco della città, José Luis Martínez Almeida, sostengono che la costruzione di questo nuovo parcheggio sotterraneo, e di un tunnel di 650 metri che collegherà questo nuovo parcheggio con un parcheggio pubblico esistente, aiuterebbe a decongestionare il traffico nella zona. Ma l'Alta Corte di Madrid afferma che "la carenza di spazi che possono essere riempiti a questo scopo per i residenti della zona non può in alcun modo essere paragonata al danno ambientale prevedibile per loro e per il resto dei cittadini in generale".

Tra i motivi per fermare la costruzione del parcheggio vi sono "la possibile rimozione di alberi e aree verdi che comporterebbe l'esecuzione dei lavori, nonché la saturazione del traffico e l'aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico che provocherebbe l'aumento del traffico veicolare nell'area, i cui disagi sarebbero di gran lunga superati in occasione della celebrazione di eventi allo stadio del Real Madrid, C.F., entità che beneficerebbe dell'esecuzione prevista."

Il Real Madrid e la città di Madrid sono stati condannati a pagare rispettivamente 12.000 euro e 6.000 euro per coprire le spese giudiziarie e ora hanno 30 giorni per presentare un altro appello.