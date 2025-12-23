Il Real Madrid trasforma lo stadio Bernabéu in un parco a tema natalizio durante la pausa dalla Liga

HQ

La LaLiga è stata sosita per l'anno e non riprenderà prima del 2 gennaio per la 18ª giornata su 38. Il Real Madrid torna in competizione il 4 gennaio, contro il Real Betis al Bernabéu, quindi nel frattempo il loro stadio è libero di utilizzo. Il club, che è disperato di usare la sede in ogni modo possibile per compensare la mancanza di concerti (non è permesso ospitarli a causa del livello di rumore), ha deciso di trasformarla... in un mini parco a tema.

Dal 23 al 31 dicembre, il Bernabéu si trasforma in quella che chiamano "la più grande palla di neve del mondo". Grazie al tetto retrattile, lo stadio può trasformarsi in una struttura coperta e, per la prima volta, lo hanno trasformato in un piccolo parco a tema natalizio, con pavimenti per pattinaggio su ghiaccio, giostre per bambini come una giostra o motoscafi sul ghiaccio, e forse ancora più sorprendente, un grande scivolo che scende dagli spalti.

La cattiva notizia è che i biglietti erano esauriti in poche ore fa e non c'è altro modo per entrare in questo mini parco a tema per tutta la famiglia. Tutto è all'interno del campo da calcio, il che ovviamente limita la capacità completa.

Il Real Madrid vuole sfruttare il Bernabéu il più possibile

Il Real Madrid ha speso circa 1,76 miliardi di euro per la ristrutturazione del suo stadio Bernabéu e, sebbene lo abbia utilizzato per eventi speciali come una partita NFL, non è riuscito a trasformarlo in una sala concertistica a causa di problemi legali con i vicini. La giustizia si è schierata per lo più con i residenti nei litigi legali tra il club e il governo di Madrid, con molti che sentono che il governo locale dia priorità agli interessi del club rispetto ai residenti...