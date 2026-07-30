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Real Madrid e Fulham hanno concordato la vendita dell'attaccante Gonzalo García per 70 milioni di euro (£60). García, giocatore formato in casa dal Real Madrid, ha dato un grande contributo durante i Mondiali per Club nell'estate del 2025 ed è entrato nella prima rosa nella stagione 2025/26, ma giocando solo come sostituto di Kylian Mbappé, segnando otto gol, di cui sei in LaLiga.

Al Fulham si riunirà con l'allenatore Álvaro Arbeloa, con cui ha lavorato la scorsa stagione al Real Madrid ma anche prima di allora al Real Madrid Castilla, la sua squadra B. Il Fulham, seguendo il contributo di Arbeloa, si dice che stia anche lavorando alla firma del centrocampista César Palacios, anch'egli proveniente dal Real Madrid Castilla, che ha collezionato cinque presenze con la prima squadra lo scorso anno.

Secondo COPE, il Real Madrid vende tutti i diritti del giocatore, ma mantiene i diritti di un'opzione di acquisto preferenziale. La durata del contratto di García con il Fulham non è ancora nota, ma il Real Madrid, sapendo che avrà poche possibilità di giocare nella squadra con Kylian Mbappé, Endrick e il prossimo acquisto di Yan Diomandé, sceglie di venderlo e creare qualche crollo per finanziare i nuovi acquisti.

Quest'estate, il Real Madrid ha effettuato grandi investimenti da parte di altri giocatori formati in casa, tra cui Nico Paz (60 milioni di euro), Víctor Muñoz (20 milioni di euro), Álvaro Rodríguez (12,5 milioni di euro) e Fran García (4 milioni di euro).