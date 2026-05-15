Il Real Madrid viene lasciato solo nel progetto NBA Europe, che inizia a sembrare una nuova 'Superleague'

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Il progetto NBA Europe sta iniziando a sciogliersi ancora prima di iniziare, e attualmente solo il Real Madrid delle migliori squadre di basket d'Europa è ancora impegnato nei piani nordamericani di creare una nuova lega in Europa, con un mix di vecchie e nuove squadre, da iniziare nella stagione 2027/28... con voci da L'Equipe che potrebbe essere posticipato al 2028/29.

Mercoledì, l'LDLC ASVEL Villeurbanne, a Lione, ha annunciato di aver firmato un accordo per rimanere fedele all'EuroLeague. Il club francese ha firmato lo stesso accordo di altre dieci delle 13 principali squadre/azionisti della competizione: Efes, Baskonia, Barcellona, Maccabi, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern Monaco, Zalguiris Kaunas e CSKA.

Il presidente di ASVEL, ex giocatore NBA Tony Parker, ha detto a L'Equipe che vogliono entrare in NBA Europe e credono che ciò accadrà prima o poi, ma non vogliono ancora lasciare l'Euroleague. "Vogliamo fare tutto il possibile per avvicinare le due leghe e crediamo di avere un ruolo fondamentale da svolgere. Ma se andiamo semplicemente con la NBA adesso, senza ulteriori sviluppi, non riusciremo a costruire nulla. L'unico modo per avere una lega forte è avere la migliore lega."

Il caso dell'ASVEL è forse una sorpresa, perché sono in Eurolega solo dal 2019, sono stati una delle peggiori squadre ogni anno (ottavo vittoria in 38 partite in questa stagione) e sono stati minacciati dall'Eurolega per avere una base salariale molto più bassa (4,55 milioni di euro) rispetto al minimo richiesto dalla lega (5,85 milioni).

Secondo AS, si prevedeva che ASVEL avrebbe lasciato l'Eurolega e si sarebbe unita alla FIBA Champions League (terzo livello in Europa), come passaggio intermedio prima di entrare in NBA, ma l'incertezza del progetto NBA, soprattutto per quanto riguarda finanziamenti e squadre, li ha portati a firmare un accordo decennale con l'Euroleague, con una clausola di uscita di 10 milioni se decidessero di uscire prima del 2036.

Real Madrid, ultima squadra a rimanere impegnata con l'NBA Europe

Con l'ASVEL, 11 delle 13 squadre che sono anche principali azionisti dell'Eurolega hanno promesso fedeltà alla competizione firmando il contratto decennale. Solo Fenerbahçe e Real Madrid non l'hanno firmata e, secondo Marca, Fenerbahçe avrebbe dato la loro parola all'Eurolega che firmerà per l'Eurolega al termine del processo elettorale.

Questo lascia il Real Madrid come unica squadra disposta a lasciare subito l'Eurolega e impegnata nel progetto NBA Europe, che non è riuscito ad attirare l'interesse delle migliori e consolidate squadre di basket del vecchio continente. Questo potrebbe significare che, anche se il Real Madrid dovesse giocare in Eurolega la prossima stagione come "wild card", smetterebbe di essere azionista, perderebbe molti soldi in entrate... o peggio, unirsi alla FIBA Champions League aspettando che inizi la NBA Europe tra uno o due anni, il che li avrebbe messi contro club molto più bassi, cosa che avrebbe fatto arrabbiare i loro tifosi.

Questo ha riportato paragoni con il fallito progetto calcistico della 'Super League', un tentativo di sfidare la UEFA Champions League che ha perso ogni sostegno da parte di altri club. È ironico perché attualmente il Real Madrid è nelle ultime quattro EuroLeague, puntando a vincere il dodicesimo titolo di Eurolega in questa stagione, che allarga il record e la sua lunga definizione.