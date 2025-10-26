Il Real Madrid vince El Clásico con i gol di Mbappé e Bellingham, la partita finisce in rissa

HQ

Il Real Madrid si è preso la rivincita contro il Barcellona e, dopo quattro sconfitte consecutive, ha vinto il primo Clásico della stagione, in una partita di Liga per 2-1 al Bernabéu che ha suscitato molte polemiche. Il Real Madrid voleva passare in vantaggio molto presto: un rigore al primo minuto è stato annullato dal VAR e un gol di Mbappé è stato annullato per un sottile fuorigioco. Tuttavia, Mbappé ha segnato per primo dopo 22 minuti su assist di Jude Bellingham.

Fermín López, nella stessa settimana in cui ha segnato una tripletta in Champions League, è riuscito a pareggiare poco dopo, ma Bellingham ha segnato il secondo prima dell'intervallo. In generale, il Barcellona ha preso il controllo ma non è riuscito a creare molte occasioni contro Courtois, mentre il Madrid ha sbagliato il resto, incluso un rigore sbagliato da Mbappé. Vinícius è stato sostituito a 15 minuti dalla fine ed è visibilmente arrabbiato.

Tuttavia, il grande dramma è arrivato alla fine della partita, dove Pedri ha visto un secondo cartellino giallo ed è stato espulso nell'ultima giocata della partita. Poi, è scoppiata una grande rissa tra i giocatori e lo staff di entrambe le squadre... e a quanto pare proviene dal capitano del Real Madrid Carvajal che fa alcuni gesti di scherno al suo compagno di squadra della Spagna Lamine Yamal, dopo i commenti di Lamine Yamal secondo cui "il Real Madrid ruba" due giorni prima.