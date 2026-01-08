Il Real Madrid vince un derby senza rilievo contro l'Atlético Madrid e inaugura un nuovo Clásico domenica

HQ

Il Real Madrid ha battuto l'Atlético de Madrid nella semifinale della Supercoppa di Spagna e affronterà il FC Barcelona domenica prossima in finale in Arabia Saudita. Il Real Madrid è passato in vantaggio molto presto al primo minuto, grazie a una potente punizione di Fede Valverde, e più tardi Rodrygo ha segnato il secondo, ancora una volta su un passaggio di Valverde.

Tuttavia, il colpo di testa di Sorloth ha aperto la partita per l'Atleti, che ha tirato molte più volte del Real, ma non è riuscito a trasformare altre occasioni. Invece, sarà un altro Clásico in finale, contro il Barcellona che ieri ha travolto l'Athletic Club 5-0.

Rispetto ad altri emozionanti derby tra i due club madrilini, questo è stato piuttosto impassibile, con poche occasioni da parte delle due squadre e il Real Madrid troppo sicuro con il risultato, senza riuscire a creare tiri significativi oltre i due porti. Rodrygo, Vinícius e Julián Álvarez hanno avuto pochi momenti di brillantezza, e Inícius ha ricevuto un cartellino giallo quando ha lasciato il campo, dopo che il manager dell'Atleti, Cholo Simeone, lo aveva preso in giro.

La finale tra Real Madrid e Barcellona si giocherà domenica alle 20:00 CET, alle 19:00 GMT.