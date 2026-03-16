Il reboot animato di Firefly è stato rivelato, il cast originale che torna a riprendere i propri ruoli

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Firefly, il cult della serie fantascientifica del 2002, riceverà un reboot animato. La serie animata è in fase di sviluppo avanzato e vedrà il cast originale che include Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher e Summer Glau, riprendere i loro ruoli.

Secondo Deadline, il reboot animato proviene dallo studio di animazione ShadowMachine, che ha mostrato le prime concept art come parte della rivelazione. La serie sarà ambientata tra la serie originale del 2002 e il film Serenity del 2005.

"La dedizione dei fan di Firefly ha mantenuto questa serie di 25 anni fa. Chiaramente, il ritorno di Firefly è qualcosa che i fan desiderano. Ancora più importante, è qualcosa che meritano," disse Fillion. La casa di produzione di Fillion, Collision33, sta sviluppando lo show insieme a 20th Television Animation, che detiene i diritti di Firefly. Joss Whedon, il creatore originale della serie, non è coinvolto, ma ha dato la sua benedizione alla nuova serie.