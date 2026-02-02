Il reboot di Harry Potter di HBO ha una nuova finestra di uscita

HQ

La serie di Harry Potter di HBO sembra sicuramente che sarà un grande successo quando arriverà. Sebbene la rete abbia creato molte serie di grandi dimensioni, questo potrebbe rivitalizzare la febbre Potter in tutto il mondo. Per questo motivo, molti fan hanno tenuto d'occhio la finestra di uscita della serie, che finora era rimasta in pausa nel 2027.

"Abbiamo detto il 2027", ha detto Casey Bloys, presidente e CEO di HBO, parlando con Deadline. "Direi, per restringere un po', all'inizio del 2027. E ora vi chiederete, significa gennaio, febbraio, marzo, aprile, che non siamo pronti a dire. Direi all'inizio del 2027."

Se dovessimo indovinare, sposteremmo la data di uscita più avanti in quel periodo di inizio 2027. Quando la serie era in fase di scrittura nel 2024, però, Bloys aveva detto che avrebbe potuto uscire quest'anno, quindi forse un ritorno al Potterverse potrebbe essere in programma entro questa epoca l'anno prossimo. Immaginiamo che, una volta che la prima stagione inizierà, dovremmo vedere arrivare poco dopo le stagioni successive, per tenere lontana la maledizione di Stranger Things.