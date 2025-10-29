Il reboot di Scrubs debutterà a fine febbraio

Come abbiamo riportato in diverse occasioni durante l'anno, Scrubs sta tornando in auge. Non solo, ma praticamente tutti i membri principali del cast stanno tornando ai loro amati ruoli. Tuttavia, questa volta sono anziani e ci verrà anche presentato un gruppo di nuovi e più giovani medici, infermieri e forse anche bidelli.

E ora la data della premiere è stata finalmente rivelata. In un post di Threads, l'account ufficiale della serie scrive:

"Cercapersone Dr. Dorian, i tuoi sogni ad occhi aperti sono necessari, stat. 💭 👨 ⚕️ Il revival di Scrubs debutterà il 25 febbraio su ABC e in streaming su Hulu."

Il testo è accompagnato da un'immagine a raggi X che ricorda chiaramente quella che abbiamo visto nell'intro della serie originale, con tanto di sigla classica. Forse un'indicazione che non ci sarà una nuova canzone introduttiva - che, francamente, non è necessaria, o cosa ne pensi?

Darete una possibilità al nuovo Scrubs a febbraio, quando inizierà ad andare in onda (probabilmente su Disney+ in Europa)?

