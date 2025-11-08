Il reboot di Thunderbolt e Lightfoot è in lavorazione con Ryan Reynolds

HQ

Hollywood continua a scavare nei suoi archivi alla ricerca di vecchi film da rifare - pensando a un pubblico moderno - e questa volta i loro occhi si sono posati su Thunderbolt e Lightfoot. Il film in cui Clint Eastwood e Jeff Bridges si alleano nei panni di carismatici rapinatori e che si rivelò un successo inaspettato nel lontano 1974, incassando oltre 20 milioni di dollari al botteghino.

Il progetto è diretto nientemeno che da Ryan Reynolds e dalla sua società di produzione Maximum Effort. La star assumerà uno dei ruoli principali, oltre a fungere da produttore e sceneggiatore. C'è sicuramente molto da destreggiarsi in una volta, ma sta anche ricevendo aiuto da alcuni veterani esperti. Tra loro Enzo Mileti e Scott Wilson, che assisteranno alla scrittura, e il vecchio socio in crime di Reynolds, Scott Wilson, che assumerà il ruolo di regista.

Hai visto Thunderbolt e Lightfoot