Il reboot live-action dei Gargoyles non avverrà più alla Disney

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Gargoyles, il successo dell'animazione Disney degli anni '90, doveva tornare in grande modo relativamente presto. Atomic Monster aveva la licenza per sviluppare una serie live-action per Disney+, ma sembra che non stia succedendo nulla lì.

Secondo lo sceneggiatore/produttore esecutivo Greg Weisman, che ha lavorato a stretto contatto con la proprietà intellettuale dei Gargoyles per molti anni, non è mai successo nulla con la serie live-action, ed è praticamente morta. Parlando con ComicsOnline, Weisman ha confermato che nulla è davvero decollato con l'adattamento live-action dei Gargoyles.

"Beh, so che il lato live-action è che, uh, il Mostro Atomico aveva la licenza per sviluppare un Gargoyles live-action per Disney+, e questo è morto. Non ho idea di animazione, ma attualmente non ci sono piani per live-action," ha detto.

Gargoyles continueranno a essere in forma di fumetto, come dice Weisman di non avere mai difficoltà a trovare idee per i personaggi. Ma, su scala televisiva più ampia, sembra che potremmo non vedere mai più i mostri di pietra prendere vita. Almeno, la versione live-action è sicuramente fuori dai manuali.