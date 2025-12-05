Il reboot live-action di Power Rangers confermato con lo showrunner di Percy Jackson alla guida

HQ

Chiaramente Percy Jackson and the Olympians è stata una grande storia di successo per Disney+, dato che non solo la serie è stata rapidamente approvata per una seconda stagione che debutterà la prossima settimana, ma ora le persone dietro la serie sono state scelte e incaricate di riportare in vita una serie per bambini iconica e amata.

Circolano voci secondo cui un reboot live-action Power Rangers è in programma, e che Percy Jackson showrunner Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg sarebbero responsabili dello sviluppo. Si è rivelato che questa voce è assolutamente vera e accurata.

Movieweb lo conferma, dato che durante un'apparizione all'evento di anteprima sul tappeto blu della Percy Jackson and the Olympians: Stagione 2, ha chiesto specificamente a Shotz una risposta a queste voci, a cui lui ha semplicemente risposto: "La voce è vera."

Shotz fu quindi interrogato per ulteriori informazioni sul progetto e se sarebbe stato una continuazione delle storie esistenti o un reboot completo, a cui spiegò:

"(Ride) Stai facendo domande a cui sai che non posso rispondere. Diciamo solo che speriamo davvero di dare vita a quella storia, quindi questo è tutto quello che posso dire a questo punto."

Quello che sembra che sappiamo è che lo show arriverà prima o poi su Disney+, preparando ulteriormente lo streamer come quello da scegliere se hai giovani da intrattenere (o fanatici nostalgici...).