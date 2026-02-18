Il reboot live-action di Scooby-Doo di Netflix vede la sua Daphne

Nella prossima serie live-action di Netflix con Scooby-Doo reboot, vedremo come Mystery Inc. si è messa insieme al loro alano parlante. Fino ad ora, Netflix ci aveva tenuti all'oscuro su chi avrebbe interpretato i membri chiave del cast, ma ora abbiamo il nostro primo personaggio classico e il loro attore in programma.

McKenna Grace, l'attrice forse più recentemente nota per la sua partecipazione in Five Nights at Freddy's 2 (e il meme dal red carpet in cui un giornalista rivela di aver parlato a Josh Hutcherson delle fanfiction di Hunger Games di Grace), interpreterà Daphne nella prossima serie. Variety sottolinea che in realtà si tratta di un ritorno di Grace, dato che ha interpretato una versione più giovane di Daphne Blake nel film d'animazione Scoob! Nel 2020.

Doveva tornare per un sequel di quel film, prima che la Warner Bros. lo tagliasse per risparmiare un po' di soldi. Sembra che Daphne sarà una figura chiave nel riunire Mystery Inc., insieme a Shaggy, dato che entrambi si imbatteranno in Scooby da cucciolo, grazie al logline della serie.

"Durante la loro ultima estate al campo, vecchi amici Shaggy e Daphne (Grace) si trovano coinvolti in un mistero inquietante che circonda un cucciolo di alano alano solitario e smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale," recita. "Insieme alla pragmatica e scientifica cittadina Velma e al nuovo ragazzo strano ma sempre affascinante, Freddy, si mettono in viaggio per risolvere il caso che li sta trascinando in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti."

Fred, Shaggy e Velma devono ancora vedere i loro attori rivelati. Chi pensi dovrebbe interpretare la giovane gang di Mystery Inc.?