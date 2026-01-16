Il reclutamento dell'esercito russo è leggermente diminuito nel 2025
Più di 422.000 persone hanno firmato contratti militari lo scorso anno, in calo rispetto al 2024.
Più di 422.000 persone hanno firmato contratti con le forze armate russe nel 2025, un modesto calo rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati dal alto funzionario del Cremlino Dmitry Medvedev (tramite Reuters).
Parlando a una riunione di funzionari della sicurezza venerdì, Medvedev ha dichiarato che 422.704 reclute si erano arruolati nell'esercito sotto contratto, rispetto a circa 450.000 arruolati nel 2024. Le agenzie di stampa statali russe hanno riportato le sue dichiarazioni, pronunciate durante una discussione incentrata sulla tecnologia dei droni.
Medvedev ha anche detto che circa 32.000 persone si sono unite a unità volontarie e sono state dispiegate in Ucraina nel corso dell'anno, contribuendo così alla continua dipendenza di Mosca dai soldati a contratto piuttosto che da una nuova ondata di mobilitazione di massa.
Il presidente Vladimir Putin ha precedentemente affermato che il reclutamento è rimasto forte, in particolare tra gli operatori di droni, riflettendo il ruolo crescente dei sistemi senza pilota nella guerra. I dati suggeriscono che la Russia ha in gran parte mantenuto la sua pipeline di uomini fino a un quarto anno di conflitto, anche se il reclutamento mostra segnali precoci di rallentamento rispetto all'anno scorso...