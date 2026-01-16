Il reclutamento dell'esercito russo è leggermente diminuito nel 2025

HQ

Più di 422.000 persone hanno firmato contratti con le forze armate russe nel 2025, un modesto calo rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati dal alto funzionario del Cremlino Dmitry Medvedev (tramite Reuters).

Parlando a una riunione di funzionari della sicurezza venerdì, Medvedev ha dichiarato che 422.704 reclute si erano arruolati nell'esercito sotto contratto, rispetto a circa 450.000 arruolati nel 2024. Le agenzie di stampa statali russe hanno riportato le sue dichiarazioni, pronunciate durante una discussione incentrata sulla tecnologia dei droni.

Esercito russo // Shutterstock

Medvedev ha anche detto che circa 32.000 persone si sono unite a unità volontarie e sono state dispiegate in Ucraina nel corso dell'anno, contribuendo così alla continua dipendenza di Mosca dai soldati a contratto piuttosto che da una nuova ondata di mobilitazione di massa.

Il presidente Vladimir Putin ha precedentemente affermato che il reclutamento è rimasto forte, in particolare tra gli operatori di droni, riflettendo il ruolo crescente dei sistemi senza pilota nella guerra. I dati suggeriscono che la Russia ha in gran parte mantenuto la sua pipeline di uomini fino a un quarto anno di conflitto, anche se il reclutamento mostra segnali precoci di rallentamento rispetto all'anno scorso...