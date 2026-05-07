Il regista del franchise Dying Light si dimette per esplorare un nuovo capitolo

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Tymon Smektala, direttore del franchise di Dying Light presso la Techland, si dimora dal suo ruolo. Questo arriva dopo quasi quattro anni con Smektala alla guida di Dying Light, e più di tredici anni nell'azienda nel suo complesso.

"Dopo anni con Dying Light, sto entrando in un nuovo capitolo. È stato un percorso incredibile e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito," scrive Smektala su LinkedIn. Ha ringraziato le persone che lavorano a Techland per la loro "passione, energia e ambizione condivisa di rendere Dying Light l'esperienza zombie definitiva."

Non sappiamo dove lo porterà la carriera di Smektala la prossima volta, ma sta facendo un grande passo lontano da una franchigia a cui tiene da molto tempo. Smektala non è sempre stato game designer, ma ha anche lavorato come rapper, performer e caporedattore in un editore. Davvero un vero tuttofare, eppure speriamo che un uomo appassionato di giochi e di creare grandi esperienze come lo è Smektala rimanga nel nostro medium. Dai un'occhiata alla nostra intervista con lui per Dying Light: The Beast per saperne di più sul suo amore per il suo ormai ex franchise.