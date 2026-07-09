Il regista del trapelato The Legend of Zelda: Majora's Mask HD guiderà anche lo sviluppo di The Legend of Zelda: Oracles

Sembra che oggi Nintendo abbia lasciato trapelare alcune informazioni su un titolo non annunciato che molti sicuramente attendevano con impazienza: The Legend of Zelda: Majora's Mask HD. Questa nuova versione sarebbe una rinascita dello spin-off d'avventura con Link in Termina, che fungeva da sequel di *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, il cui remake ci aspettiamo nel 2026.

La "fuga di notizie", se così si può chiamare, proviene dalla pagina IMDb di Nobuyuki Hiyama, che è stata aggiornata per accreditarlo non solo per il ruolo di Link adulto nel remake di Ocarina of Time, ma anche per la voce di Link che indossa la Maschera del Dio Selvaggio in Majora's Mask HD. Tranne che non sapevamo assolutamente nulla di questo gioco.

Perché i doppiatori possano apparire nella pagina prodotto IMDb, il progetto deve essere in una fase abbastanza avanzata, poiché il loro lavoro viene incorporato durante la post-produzione. È quindi prevedibile che lo sviluppo sia nelle sue fasi finali, e Nintendo non aspetterà troppo a lungo per fare l'annuncio. Presumibilmente, dopo l'uscita di Ocarina of Time, o forse già nel 2027. Ma questa indagine ha portato Gamereactor a scoprire un segreto ancora più grande...

The Legend of Zelda: Oracles, un progetto che è appena iniziato in Nintendo

A seguito dell'episodio di The Legend of Zelda: Majora's Mask HD, arriviamo al profilo del suo regista, Mikiharu Ooiwa. Ooiwa è un veterano del franchise di Zelda e ci lavora da oltre 15 anni, fin da Ocarina of Time 3D per Nintendo 3DS. La sua opera pubblicata più recente è stata The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, di cui ha anche lavorato come direttore.

Mikiharu Ooiwa ha due progetti elencati come "in arrivo" su IMDb: il già citato Majora's Mask HD, e The Legend of Zelda: Oracles , progetto attualmente in pre-produzione e di cui non sappiamo altro, se non che l'attrice Mitsugi Saiga è in considerazione per il ruolo di Link. Potrebbe essere un titolo completamente originale o, più probabilmente, un remake di The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Oracle of Seasons per Game Boy Color. Titoli che, tra l'altro, erano diretti da un giovane Hidemaro Fujibayashi, ora molto più noto come regista di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom...

Sembra che, dopo aver aspettato così tanto per un nuovo titolo di The Legend of Zelda per Nintendo Switch 2, ora possiamo aspettarci fino a tre titoli diversi in futuro. Cosa ne pensi?