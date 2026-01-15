Il regista della serie Castlevania su Netflix realizza fanart di Final Fantasy Tactics

HQ

Uno dei registi dietro la celebre serie Castlevania di Netflix (Castlevania e Castlevania: Nocturne), Sam Deats, è apparentemente un grande fan di Final Fantasy. Senza ulteriori spiegazioni se non il fatto che lo desiderava da tempo, ora ha pubblicato la sua immagine della sua squadra da Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e scrive su Bluesky:

"Da un po' volevo fare un pezzo tributo per Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, con la mia squadra principale alla fine della partita."

Puoi vedere il risultato finale qui sotto, che è davvero interessante e cattura perfettamente lo stile dei giochi - e siamo sicuri di non essere gli unici a sperare che Netflix lo contatti subito per creare un anime di Final Fantasy?

Se vuoi saperne di più sul gioco in questione, è stato rilasciato lo scorso autunno e ovviamente abbiamo una recensione da offrire.