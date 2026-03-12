Il regista di A Quiet Place: Day One è pronto a prendere le redini del sequel Alien: Romulus

HQ

Dopo un grande ritorno al franchise di Alien con Alien: Romulus, sembrava che Fede Álvarez potesse essere il Dan Trachtenberg degli Xenomorfi. Proprio come Trachtenberg ha preso il timone della saga Predator dopo Prey, c'erano grandi aspettative anche per Álvarez. Tuttavia, come abbiamo scoperto l'anno scorso, Álvarez si sarebbe fatto da parte e avrebbe lasciato che qualcun altro si occupasse della regia del sequel.

Quel regista potrebbe essere nientemeno che Michael Sarnoski. Conosciuto per A Quiet Place: Day One, Sarnoski sarebbe stato preso in considerazione per dirigere l'attesissimo sequel, secondo Nexus Point News. Le fonti indicano Sarnoski come il candidato preferito per il ruolo. Dopo aver gestito A Quiet Place: Day One e aver offerto una grande storia prequel per questo franchise horror incentrato sugli alieni, Sarnoski ha apparentemente dimostrato di saper gestire eventi su larga scala mantenendo un nucleo emotivo all'interno di un film.

I dettagli della trama intorno al sequel di Alien: Romulus restano scarsi, anche se ci aspetteremmo che segua gli eventi del film originale, con le star Cailee Spaeny e David Jonsson.