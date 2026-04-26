Il regista di Blades of Fire rivela le lezioni apprese dal lancio del gioco

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A maggio vedremo il lancio della Blades of Fire 2.0. Non è un sequel, né una grande espansione, ma con il rilascio su Steam del gioco vedremo una buona quantità di nuovi contenuti, inclusa una modalità boss rush, New Game + e molte altre funzionalità e miglioramenti. Non è nemmeno passato un anno dal lancio del primo gioco, ma abbiamo incontrato il regista Enric Alvarez per parlare di ciò che è cambiato in tutto questo tempo.

"Uno dei nostri insegnamenti chiave è che c'è stata l'opportunità di affinare ulteriormente come Blades of Fire è stato introdotto ai giocatori al lancio. Molti giocatori l'hanno affrontato con aspettative modellate da giochi d'azione più tradizionali — ritmo più veloce, feedback immediato, ricompense costanti — e questo ha creato una discrepanza tra aspettative ed esperienza," ci ha detto Alvarez, spiegando una delle lezioni chiave apprese dopo il lancio.

"Il gioco chiede qualcosa di diverso: pazienza, intenzione e la volontà di comprendere i suoi sistemi. Quando questa aspettativa non è impostata correttamente, può portare alla frustrazione. Con la 2.0, non abbiamo cambiato il nucleo del gioco — ci siamo rimasti fedeli — ma abbiamo lavorato per rendere quell'intento più chiaro, sia nel modo in cui il gioco si presenta sia in come viene comunicato," ha proseguito.

Quindi, forse, se hai trovato frustranti le prime ore con Blades of Fire, ora sarà più facile capire cosa il gioco vuole da te e cosa puoi ottenere da esso. Per maggiori dettagli su come le cose sono state sconvolte in Blades of Fire 2.0, consulta la nostra intervista completa.