Il regista di Challengers dirigerà l'adattamento cinematografico di OpenAI di Sam Altman, licenziato e riassunto

È stato solo nel 2023 che OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha subito una bizzarra ristrutturazione che ha visto il fondatore e capo Sam Altman licenziato dall'azienda, assunto da Microsoft e poi, dopo alcuni giorni frenetici, riassunto e reintegrato ai vertici di OpenAI. Probabilmente ricorderete in qualche modo questa strana svolta degli eventi, ma in caso contrario, non preoccupatevi, Amazon MGM Studios è presto pronto a trasformare il momento in un film live-action.

Considerato come Artificial, questo film sarà diretto dal registaChallengers Luca Guadagnino, che dopo essere stato liberato dal prendere le redini del film Sgt. Rock della DC è ora pronto a dirigere questo sforzo che apparentemente sarà interpretato da Andrew Garfield, Monica Barbaro e Yura Borisov.

Si dice che il film sia prodotto da David Heyman di Heyday Films, e Jeffrey Clifford, con una sceneggiatura proveniente da Simon Rich. Secondo The Hollywood Reporter, la produzione potrebbe iniziare nel giro di poche settimane, con le riprese che potrebbero svolgersi quest'estate a San Francisco e in Italia.

Non si sa nulla su una potenziale data della premiere.

