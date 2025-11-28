Il regista di Destiny 2 ammette che The Edge of Fate "non ha funzionato"

HQ

Sarebbe sempre stato un compito monumentale per lo sviluppatore Destiny 2 Bungie continuare semplicemente a soddisfare le aspettative del gioco una volta che l'espansione Light and Darkness Saga si fosse concluduta con l'espansione The Final Shape. Un decennio di narrazione si concluse e poi, un anno dopo, Bungie, chiese ai fan di tornare a rimettersi in cavallo e continuare come se poco fosse cambiato con l'espansione The Edge of Fate (il primo capitolo del Fate Saga ).

Ma non ha mai funzionato davvero e, se mai, i fan non hanno apprezzato l'esperienza che offriva, per molteplici motivi, alcuni per la direzione narrativa e altri per le scelte di gameplay e design che semplicemente non erano molto divertenti.

A tal proposito, in un'intervista con IGN, il direttore del gioco Tyson Green ha commentato che The Edge of Fate non ha mantenuto ciò che Bungie sperava e che ha insegnato loro molte lezioni difficili.

"Abbiamo analizzato il problema che avevamo [dopo The Final Shape], e abbiamo detto: 'Pensiamo che ci sia una strada qui', che è puntare su più sistemi di inseguimento, ottenere nuovi livelli di equipaggiamento, set di armature, progressione dei poteri e cose come la personalizzazione delle sfide. Queste cose che permettono a un pubblico ristretto di dire davvero, tipo, 'Prenderò davvero questo gioco e lo metterò alla prova, ottenendo buone ricompense.'

"Sulla carta sembra fantastico, ma non ha funzionato. Penso che ci siano state insegnate molte lezioni dure su cosa vogliono i nostri giocatori, e ci sono davvero due tipi di partite dal vivo: quelle che ascoltano i giocatori e rispondono, e quelle che non rispondono. E non vogliamo essere un gioco vero e proprio, vogliamo continuare a costruire Destiny. Quindi ascoltiamo i nostri giocatori, e quello che ci dicono è che non vogliono inseguire un semplice numero che sale, vogliono vere ricompense."

La prossima grande espansione Destiny 2 arriverà il 2 dicembre e porterà un capitolo a tema Star Wars di cui abbiamo recentemente avuto l'opportunità di raccontarvi molto di più. Sarà sufficiente per rimettere Destiny 2 in carreggiata? Lo sapremo con certezza tra qualche giorno.