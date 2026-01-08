Il regista di Final Fantasy VII Remake non vuole dirigere un remake di Final Fantasy VI

HQ

Non sappiamo esattamente quando finirà la trilogia Final Fantasy VII Remake, dato che l'ultimo capitolo è ancora in fase di sviluppo. Speriamo che quest'anno arrivino ulteriori informazioni ufficiali sull'ultima parte della trilogia, anche se il lancio sarà sicuramente riservato al 2027 o oltre. Ma ogni volta che questo gioco arriverà e la storia di Cloud, Tifa, Barrett, Sephiroth, e di coloro che abbiamo perso lungo la strada finisce, ciò che sarà il prossimo per chi sarà coinvolto nella realizzazione del gioco.

Parlando specificamente di questo, il direttore del gioco Naoki Hamaguchi ha recentemente dato un'intervista con GamerBraves, durante la quale la conversazione si è spostata su cosa farà dopo Final Fantasy VII Remake ? Con molti fan che chiedono un Final Fantasy VI Remake prossimo, il regista ha rivelato di non avere alcuna intenzione di guidare un progetto del genere.

"Ho ricevuto molte voci dai fan per realizzare un Final Fantasy VI Remake. Ma siccome sono coinvolto nel progetto di remake di Final Fantasy VII da circa 10 anni dall'inizio alla fine, e ora finalmente vedo praticamente la fine del tunnel. Quindi, a questo proposito, dato che ho speso tutto questo tempo per produrre questo remake di Final Fantasy VII, dovrei essere io a intraprendere il rimake di un'altra serie? Quindi, invece di guidare io un altro progetto di remake, preferirei vedere magari un nuovo creatore entrare e mettermi nella sezione supporto per incoraggiarlo, piuttosto che essere io a guidare un nuovo progetto di remake."

